Путин заявил, что высокоскоростные магистрали могут появиться в направлении юга

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Высокоскоростные магистрали (ВСМ) могут появиться не только между Москвой и Санкт-Петербургом, но и в направлении юга. Об этом заявил Владимир Путин во время совмещенной прямой линии и пресс-конференции.

По его словам, идет развитие путей сообщения, авиационных, железнодорожных и автомобильных средств передвижения. Президент отметил, что первый этап – ВСМ Москва – Санкт-Петербург, потом возможно продление на юг, но пока об этом еще думают. Он уверен, что сейчас нужно сделать главное – создать эффективную дееспособную структуру, которая бы этим занималась и сделала хороший бизнес-план и модель развития.

Путин добавил, что решение этого вопроса предлагает российское правительство, включая мэрию Москвы.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что сроки, стоимость и этапы строительства ВСМ Москва – Санкт-Петербург будут озвучены в начале 2024 года. Он считает, что сейчас конкретики по строительству нет, специалисты изучают возможную трассировку и финансовую часть проекта.

Вокзал для ВСМ Москва – Санкт-Петербург построят рядом с метро "Рижская"