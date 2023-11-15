Сроки и стоимость ВСМ Москва – Санкт-Петербург будут понятны в начале 2024 года

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Сроки, стоимость и этапы строительства ВСМ Москва – Санкт-Петербург могут быть озвучены в начале следующего года. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на форуме "Транспорт России", передает ТАСС.

По его словам, на данный момент конкретики по строительству нет. В настоящее время специалисты изучают возможную трассировку и финансовую часть проекта.

"Коллеги из РЖД занимаются подготовительными работами, проектом планировки, разработкой скоростного поезда, который будет работать на этой линии", – добавил вице-премьер.

В свою очередь, замглавы Минтранса РФ Валентин Иванов отметил, что для финансирования проекта могут привлечь до 580 миллиардов рублей из Фонда национального благосостояния (ФНБ). По его словам, сейчас изучается вариант с участием в проекте нескольких банков.

"Но какие банки примут участие – определится уже на стадии заключения концессии", – заключил он.

Ранее проект застройки будущего вокзала ВСМ утвердил Сергей Собянин. Запустить первую в России высокоскоростную железнодорожную магистраль планируется до 2030 года, а по некоторым данным – до конца 2027 года.

ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом сократит время в пути между городами до 2 часов 15 минут. Стоимость строительства магистрали оценивается в 1,7 триллиона рублей.

Вокзал для ВСМ Москва – Санкт-Петербург построят рядом с метро "Рижская"