Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 октября, 11:03

Город
Главная / Новости /

Вокзал для ВСМ Москва – Санкт-Петербург появится рядом с метро "Рижская"

Бочкарев: вокзал для ВСМ Москва – Санкт-Петербург построят рядом с метро "Рижская"

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Вокзал для высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург появится возле станции метро "Рижская". Об этом сообщает заммэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Вся территория вокруг будущего вокзала преобразится: в планах возвести около 330 тысяч квадратных метров недвижимости, в том числе появится общественная застройка", – сказал он.

Как уточнила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская, там будут останавливаться поезда ВСМ и трех Московских центральных диаметров – МЦД-2, МЦД-3 и МЦД-4.

"Предусмотрена также связь с пятым диаметром и надземным переходом к Рижскому вокзалу и одноименной станции метро", – отметила Княжевская.

Кроме того, тут появится второй вестибюль станции "Рижская" Большой кольцевой линии столичного метро, дополнительные автомобильные парковки и остановочные пункты наземного транспорта, включая трамвайное разворотное кольцо.

Ранее соответствующий проект застройки будущего вокзала ВСМ утвердил Сергей Собянин.

Запустить первую в России высокоскоростную железнодорожную магистраль планируется до 2030 года, а по некоторым данным – до конца 2027 года.

ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом сократит время в пути между городами до 2 часов 15 минут. Стоимость строительства магистрали оценивается в 1,7 триллиона рублей.

Мэр утвердил проект планировки будущего вокзала ВСМ Москва – Санкт-Петербург

Читайте также

городтранспорт
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика