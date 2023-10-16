Вокзал для ВСМ Москва – Санкт-Петербург появится рядом с метро "Рижская"

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Вокзал для высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург появится возле станции метро "Рижская". Об этом сообщает заммэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Вся территория вокруг будущего вокзала преобразится: в планах возвести около 330 тысяч квадратных метров недвижимости, в том числе появится общественная застройка", – сказал он.

Как уточнила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская, там будут останавливаться поезда ВСМ и трех Московских центральных диаметров – МЦД-2, МЦД-3 и МЦД-4.

"Предусмотрена также связь с пятым диаметром и надземным переходом к Рижскому вокзалу и одноименной станции метро", – отметила Княжевская.

Кроме того, тут появится второй вестибюль станции "Рижская" Большой кольцевой линии столичного метро, дополнительные автомобильные парковки и остановочные пункты наземного транспорта, включая трамвайное разворотное кольцо.

Ранее соответствующий проект застройки будущего вокзала ВСМ утвердил Сергей Собянин.

Запустить первую в России высокоскоростную железнодорожную магистраль планируется до 2030 года, а по некоторым данным – до конца 2027 года.

ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом сократит время в пути между городами до 2 часов 15 минут. Стоимость строительства магистрали оценивается в 1,7 триллиона рублей.

Мэр утвердил проект планировки будущего вокзала ВСМ Москва – Санкт-Петербург