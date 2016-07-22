Названа причина инцидента с отцепившимися вагонами поезда Самара – Москва

Причиной инцидента с поездом Самара – Москва, у которого на ходу отцепились несколько вагонов, стал заводской брак. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федеральной пассажирской компании.

ЧП произошло еще во вторник в шесть утра на перегоне Луховицы – Щурово Рязанского направления Московской железной дороги. Разошлись 8-й и 9-й вагоны поезда, несколько пассажиров получили ушибы.

Причиной стали недостатки в технологии сборки корпуса сцепки между вагонами заводом-изготовителем. В результате головную часть состава отправили дальше по маршруту, а оставшийся "хвост" отогнали в депо.

Электропоезд прибыл в Москву в 8:48 мск – на 53 минуты позже расписания. Пассажиров, ехавших в хвостовой части, отправили скоростной электричкой Рязань – Москва, которая прибыла в столицу в 10:45 мск.