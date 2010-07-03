Движение поездов на Большом кольце МЖД восстановлено

Движение электричек на Большом кольце МЖД запустили в штатном режиме после того, как грузовик повредил контактный провод. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу магистрали.
"Железнодорожники восстановили поврежденный грузовым автомобилем контактный провод и запустили движение поездов на участке Бекасово – Сортировочное – Кресты Большого кольца МЖД по всем путям. В настоящее время движение пригородных поездов стабилизировано", – рассказали в пресс-службе.
Инцидент произошел вечером 10 июля. Сообщается, что водитель скрылся с места происшествия.
Во время восстановительных работ осуществлялось реверсивное движение по путям. Поезда следовали в обе стороны поочередно.
Ранее сообщалось, что из-за повреждения контактной сети на проспекте Мира произошел сбой в сообщении трамваев. Позже движение было восстановлено.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.