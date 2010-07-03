Движение поездов на Большом кольце МЖД восстановлено

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Движение электричек на Большом кольце МЖД запустили в штатном режиме после того, как грузовик повредил контактный провод. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу магистрали.

"Железнодорожники восстановили поврежденный грузовым автомобилем контактный провод и запустили движение поездов на участке Бекасово – Сортировочное – Кресты Большого кольца МЖД по всем путям. В настоящее время движение пригородных поездов стабилизировано", – рассказали в пресс-службе.

Инцидент произошел вечером 10 июля. Сообщается, что водитель скрылся с места происшествия.

Во время восстановительных работ осуществлялось реверсивное движение по путям. Поезда следовали в обе стороны поочередно.

Ранее сообщалось, что из-за повреждения контактной сети на проспекте Мира произошел сбой в сообщении трамваев. Позже движение было восстановлено.