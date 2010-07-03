Фото: телеграм-канал "Московские новости"

Движение трамваев на проспекте Мира восстановлено. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на информационный центр транспортного комплекса города.

Ранее сообщалось, что из-за повреждения контактной сети на проспекте Мира произошел сбой в движение трамваев. Они временно курсировали от остановки "Останкино" до "Сельскохозяйственной улицы".

По маршруту трамвая № 17 от Медведково до ВДНХ ходят автобусы.

6 июля произошел сбой в движении трамваев на Варшавском шоссе в районе 1-го Нагатинского проезда. Маршруты № 3, № 16 и № 49 были временно изменены.

