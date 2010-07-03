Движение трамваев в Останкине восстановили после повреждения контактной сети

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

Движение трамваев № 11, 17 и 25 восстановили после сбоя из-за повреждения контактной сети в Останкине. Об этом сообщается в микроблоге "Московского транспорта" в Twitter.

"Движение трамваев № 11, 17, 25 восстановлено", − сказано в сообщении ведомства.

Ранее пассажиров предупредили, что трамваи трех маршрутов задерживаются на северо-востоке Москвы из-за повреждения контактной сети на пересечении улицы Академика Королева и Останкинского проезда. Трамвайные маршруты № 11, 17 и 25 пришлось временно изменить.