Движение трамваев восстановили на Новощукинской улице

Движение трамваев шести маршрутов восстановили на улице Новощукинской в Москве, где ранее была повреждена контактная сеть.

"Восстановлено движение трамваев № 10, 15, 21, 28, 30, 31 по Новощукинской улице", – говорится в сообщении информационного центра столицы в Twitter.

Ранее сообщалось, что маршруты были временно изменены.