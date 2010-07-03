В Москве изменятся маршруты наземного транспорта 19 мая

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Маршруты наземного транспорта в центре Москвы изменятся 19 мая. Это связано с проведением Московского велофестиваля, сообщает Мосгортранс. Полный список изменений в маршрутах опубликован на сайте ГУП.

С 5:30 автобусы "Б" внутреннего и внешнего направления работать не будут. С 6:30 автобусы поедут: "А" – от "Лужников" до Трубной площади, "м2" – от остановки "Фили" до метро "Лубянка", "м3" – от стадиона "Лужники" до метро "Лубянка" вместо улиц Хамовнический Вал, Большой Пироговской и Пречистенки по Комсомольскому проспекту и Остоженке.

От метро "Семеновская" автобус проследует до Елоховской площади, далее по улице Новорязанской до остановки "Фабрика Большевичка – Комсомольская площадь".

Автобус "м6" будет следовать на участках: от Силикатного завода до метро "Краснопресненская" и от метро "Нагатинская" до кинотеатра "Ударник". Автобус "м9" поедет от метро "Владыкино" до метро "Проспект Мира".

Автобусы "м10", "т3", "т47" будут следовать до улицы Сущевский Вал, "т10" поедет от "Нагатинской" до Калужской площади, "т25" будет следовать от проспекта Буденного до Елоховской площади, далее по улице Новорязанской до остановки "Фабрика "Большевичка" – Комсомольская площадь".

Трамваи № 3 и 39 вместо метро "Чистые пруды" будут идти до "Пролетарской". С 12:30 трамваи будут ходить так:

№ 7 – на участках: от метро "Бульвар Рокоссовского" до метро "Красносельская", далее до Красноказарменной площади; от Тверской Заставы до улицы Каланчевской

№ 13 – от "Детского санатория" до Сокольнической Заставы

№ 37 – от Новогиреево до "Красносельской", далее до Сокольнической Заставы

№ 50 – на участках: от проезда Энтузиастов до Лефортовской набережной, до Курского вокзала; от "Новослободской" до улицы Каланчевской