Задымление произошло на крыше трамвая в столице

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Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Задымление произошло на крыше трамвая маршрута №26 на улице Большая Черемушкинская на юго-западе Москвы.

Водитель ликвидировал его самостоятельно, пострадавших нет, сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе Мосгортранса.

Из-за повреждения контактной сети маршруты трамваев №26 и 38 были временно изменены. Вместо этого было запускали компенсационные автобусы.

В данный момент трамваи ходят в штатном режиме, говорится в Twitter "Московский транспорт".

Ранее столкновение трамвая и такси произошло в районе дома 50 по улице Шаболовке.