Трамвай столкнулся с такси на Шаболовке

Фото: Москва 24

Столкновение трамвая и такси произошло в районе дома 50 по улице Шаболовке. Об этом Москве 24 рассказал очевидец. Сейчас движения трамваев нет в обе стороны.

По предварительным данным, водителю легковой машины стало плохо. Об этом "Вечерней Москве" сообщили в пресс-службе ГИБДД по столице.