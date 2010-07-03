Движение трамваев задерживается на Новощукинской улице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Движение трамваев шести маршрутов задерживается на улице Новощукинской в Москве.

"Из-за повреждения контактной сети на улице Новощукинская задерживаются трамваи № 10, 15, 21, 28, 30 и 31", – говорится в сообщении информационного центра столицы в Twitter.

Уточняется, что маршруты временно изменены.

22 мая произошел сбой в движении трамваев на Лефортовском мосту в сторону Курского вокзала. Маршруты № 24, 37, 45, 50 были временно изменены.