Движение трамваев на Лефортовском мосту восстановлено

Фото: vk.com/leforto

Движение трамваев на Лефортовском мосту в сторону Курского вокзала восстановлено после сбоя по техническим причинам.

Ранее сообщение о сбое в движении трамваем появилось в Twitter-аккаунте Московского транспорта.

"На Лефортовском мосту в сторону Курского вокзала по техническим причинам нет движения трамваев. Маршруты № 24, 37, 45, 50 временно изменены", – говорилось в сообщении.

Пассажиров просили внимательнее следить за объявлениями и обращать внимание на указатели.