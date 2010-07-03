Московский метрополитен рассказал о своих действиях во время остановки поездов

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Эвакуация пассажиров из остановившихся поездов на Солнцевской и Большой кольцевой линиях проходила спокойно, помощь медиков никому не потребовалась.

В пресс-службе подземки рассказали, что в момент обнаружения неисправности в тоннеле находилось пять составов. Два поезда были отправлены на ближайшие станции.

"Был выбран сценарий, обеспечивающий максимальную безопасность пассажиров: к остановившемуся составу подъезжал другой поезд, который забирал людей и довозил до станции "Хорошевская". Так мы избежали прохода пассажиров по тоннелю", – рассказали в пресс-службе подземки.

Из-за рельефа перегона невозможно было обеспечить вывоз трех составов на станцию. Пассажирам пришлось бы идти более километра по путям. Чтобы снизить температуру в вагонах и обеспечить приток свежего воздуха, сотрудники метро включили на полную мощность вентиляцию в тоннеле.

На станции сотрудники метро предлагали пассажирам, выехавшим из тоннеля, воду. Организован бесплатный проход на станцию "Полежаевская".

Ранее сообщалось, что Солнцевская линия Московского метрополитена работает в штатном режиме после ЧП, которое произошло вечером 21 мая.



Солнцевская и БКЛ отрылись в обычном режиме после ЧП

Вечером во вторник, 21 мая, было приостановлено движение поездов от станции "Парк Победы" до "Савеловской". Примерно в 22:42 специалистам удалось частично восстановить движение. В 00:29 работы по устранению неисправности были завершены, а движение на участке восстановлено. Три поезда, застрявшие в тоннеле, отогнали в депо. Рассматриваются две основные версии произошедшего – неисправность контактного рельса и неисправность токоприемника поезда. Выяснение причины займет семь дней.

Как позже сообщил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов, всего эвакуировали 1041 пассажира. Представители метро отметили, что, несмотря на нештатную ситуацию, никакой угрозы для жизни пассажиров не было.

