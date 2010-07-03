Тысяча эвакуированных: что известно о сбое в метро

Вечером во вторник, 21 мая, на Солнцевской линии метро было приостановлено движение поездов от станции "Парк Победы" до "Савеловской". Как сообщила пресс-служба метро, сбой произошел из-за потери напряжения в контактном рельсе.



Что произошло

Первое сообщение о происшествии в столичной подземке появилось в 18:52 на странице Московского метрополитена в Twitter. В результате сбоя в тоннеле остановились три поезда. Из-за ЧП на вход были закрыты три станции: "Петровский парк", "Шелепиха" и "Савеловская" Большой кольцевой линии.

"Мы работаем над сцепкой составов. Угрозы безопасности нет", – говорилось в сообщении.

Одновременно с этим в ряде СМИ появилась информация о задымлении в тоннеле, где произошел сбой. Однако представители метрополитена опровергли эти данные.



Мосметро: ещё раз уточняем - никакого задымления нет, угрозы для пассажиров также нет. Основная причина - потеря напряжения в контактной рельсе. Ремонтные службы метро уже работают над устранением. Приносим свои извинения за причиненные неудобства. — Московский транспорт (@DtRoad) 21 мая 2019 г.



Рассматриваются две основные версии произошедшего – неисправность контактного рельса и неисправность токоприемника поезда. Выяснение причины займет семь дней, сообщили в пресс-службе подземки. Руководство метро принесло пассажирам извинения за неудобства.



Нет движения поездов от "Парка Победы" до "Савеловской" желтой ветки метро

Примерно в 22:42 специалистам удалось частично восстановить движение. Стало известно, что все станции Солнцевской линии вновь открыты для пассажиров.

"В настоящее время открыто движение на участках между станциями "Шелепиха" и "ЦСКА" и "Савеловская" и "ЦСКА". Движение осуществляется по одному пути, поэтому поезда следуют с увеличенными интервалами", – сообщили Москве 24 в пресс-службе подземки.

В 00:29 работы по устранению неисправности были завершены, а движение на участке восстановлено. Три поезда, застрявшие в тоннеле, отогнали в депо.

Эвакуация пассажиров

Движения на Солнцевской линии не было несколько часов. Все это время в застрявших под землей поездах находились сотни людей. Как позже сообщил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов, всего эвакуировали 1041 пассажира.



Пассажиров всех трех поездов, остановившихся в тоннеле метрополитена, поочередно доставляли на подъехавших исправных составах на ближайшую станцию. Переходить из состава в состав людям помогали сотрудники подземки.



В результате произошедшего никто из пассажиров за медицинской помощью не обратился. При этом представители метро отметили, что несмотря на нештатную ситуацию, никакой угрозы для жизни пассажиров не было.

Как рассказала телеканалу Москва 24 одна из пассажирок, в момент сбоя обстановка в вагоне была спокойная, пассажиры шутили, никакой паники не было. Всего пассажиры, по словам девушки, провели в поезде более двух часов. В момент эвакуации пассажиры из последнего вагона перешли в первый, а далее – в подъехавший состав.



Очевидец рассказал о сбое в движении поездов на желтой ветке

Транспортное сообщение во время сбоя в метро

На время закрытия станций Солнцевской линии и БКЛ по маршруту: метро "Шелепиха" – метро "Полежаевская" – метро "ЦСКА" – метро "Динамо" курсировали бесплатные автобусы КМ.

Пассажиры также могли воспользоваться автобусом № 818. Он курсировал от метро "Динамо" через "ЦСКА", "Полежаевскую" и МЦК Хорошево.

Как сообщил заммэра Москвы Максим Ликсутов, компенсационные маршруты будут курсировать до полной нормализации движения поездов на линии.

Также в связи со сбоем движения поездов для всех пассажиров сделали бесплатным вход на станцию "Полежаевская". "Станция "Полежаевская" открыта на вход бесплатно для всех без исключения людей, не только для тех, кто стоял в тоннеле. Она остается бесплатной до нормализации работы участка", – подчеркнул Ликсутов.