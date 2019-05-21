Нет движения поездов от "Парка Победы" до "Савеловской" желтой ветки метро

Нет движения поездов между станциями "Парк Победы" и "Савеловская" Солнцевской линии метро из-за неисправного состава. Об этом сообщается в микроблоге столичной подземки в Twitter.
"Вспомогательный состав, который отбуксирует остановившийся поезд, уже направлен. Работаем над восстановлением движения", – сказано в сообщении метрополитена.
Сотрудники метро работают над восстановлением движения. В пресс-службе подземки также опровергли информацию о задымлении и заверили, что безопасности пассажиров ничего не угрожает. "Сейчас в тоннеле три поезда. Мы работаем над сцепом этих составов. Угрозы безопасности нет", – говорится в Twitter подземки. Как рассказали представители метрополитена, пассажиров неисправного состава сейчас переводят в подъехавший поезд. Он доставит людей на ближайшую станцию.
Пассажиров предупредили, что в настоящий момент станции "Савеловская" БКЛ, а также станции "Петровский парк" и "Шелепиха" закрыты для входа.
Ранее сообщалось о приостановке движения поездов между станциями "Раменки" и "Хорошевская" Солнцевской и Большой кольцевой линий метро.
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