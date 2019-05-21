Нет движения поездов на Солнцевской линии и БКЛ метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение поездов приостановлено между станциями "Раменки" и "Хорошевская" Солнцевской и Большой кольцевой линий метро. Об этом сообщили в пресс-службе столичной подземки.

В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами, передает Агентство "Москва". Уточняется, что сбой произошел по техническим причинам.

Сотрудники метро подчеркнули, что делают все возможное для скорейшего восстановления движения на линиях.

Как сообщается в микроблоге столичной подземки в Twitter, станция "Савеловская" БКЛ сейчас закрыта для входа пассажиров.