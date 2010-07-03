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21:00

Бесплатные автобусы запустили на время закрытия станций Солнцевской линии и БКЛ

происшествия транспорт метро

21:00

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Сотрудники Мосгортранса рассказали, как можно добраться на наземном транспорте до ближайших открытых станций метро, пока на вход не работают станции "Петровский парк" и "Шелепиха" Солнцевской и Большой кольцевой линий, а также станция "Савеловская" БКЛ.

Как сказано в микроблоге Мосгортранса в Twitter, бесплатные автобусы КМ начали курсировать по маршруту: метро "Шелепиха" – метро "Полежаевская" – метро "ЦСКА" – метро "Динамо". Пассажиры также могут воспользоваться автобусом № 818.

До метро "Минская" ходят автобусы:

  • № 103, 130, 187, 260, 464, 470, 908 от "Университета",
  • № 130 и 908 от "Филевского парка",
  • № 58, 103, 464 от "Славянского бульвара".

До станции "Ломоносовский проспект" можно добраться на автобусах:
  • № т7, т17, т34, т34к, 902 от "Киевской",
  • № 103, 130, 187, 260, 464, 470, 487, 908 от "Университета",
  • № 130, 908 от "Филевского парка",
  • № 58, 103, 464 от "Славянского бульвара".

Автобусы также ходят до метро "Раменки":
  • № т17, 394, 902 от "Киевской",
  • № 806 от МЦК Лужники,
  • № 661, 715 от "Проспекта Вернадского",
  • № 447, 572, 661, 845 от "Университета".

Кроме того, как уточнили в Мосгортрансе, автобус № 818 курсирует от метро "Динамо" через "ЦСКА", "Полежаевскую" и МЦК Хорошево. Автобус № 902 от метро "Киевская" ходит через станции "Ломоносовский проспект", "Раменки", "Мичуринский проспект", "Озерную", "Говорово", "Боровское шоссе" и "Новопеределкино". Автобусом № т17 можно добраться от "Киевской" до "Озерной" через "Ломоносовский проспект", "Раменки" и "Мичуринский проспект".

Ранее сообщалось, что движение поездов приостановлено на участке от "Парка Победы" до "Савеловской" желтой ветки метро. Пассажиров предупредили, что в настоящий момент станции "Савеловская" БКЛ, а также станции "Петровский парк" и "Шелепиха" закрыты для входа.

Нет движения поездов от "Парка Победы" до "Савеловской" желтой ветки метро

происшествия транспорт метро

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