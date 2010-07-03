Названа основная причина сбоя в московском метро

Фото: twitter.com/vodolazrw/

Представители Московского метрополитена назвали главную причину остановки поездов на Солнцевской линии и БКЛ.

Как сообщается в микроблоге столичной подземки в Twitter, "никакого задымления нет, угрозы для пассажиров также нет". Основной причиной сбоя, по данным метрополитена, стала "потеря напряжения в контактном рельсе".

Руководство метро принесло пассажирам извинения за неудобства и заверило, что "ремонтные службы метро уже работают над устранением" сбоя.

Мосметро: ещё раз уточняем - никакого задымления нет, угрозы для пассажиров также нет. Основная причина - потеря напряжения в контактном рельсе. Ремонтные службы метро уже работают над устранением. Приносим свои извинения за причиненные неудобства. — Московский транспорт (@DtRoad) 21 мая 2019 г.



Что сейчас происходит в столичной подземке, смотрите в трансляции Москвы 24.