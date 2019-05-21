Три поезда застряли в тоннеле на желтой ветке метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Три поезда застряли в тоннеле на желтой ветке московского метро. Сбой произошел между станциями "Шелепиха" и "Хорошевская". Об этом сообщает пресс-служба столичного метро.

Поезда не идут уже больше часа. Внутри находятся пассажиры, угрозы жизни нет.

Сейчас ждут другой поезд для буксировки составов. Возможно, придется выводить людей по тоннелю. Сейчас вход на станции метро "Петровский Парк", "Савеловская" и "Шелепиха" закрыт.

Пассажиры одного поезда по данным на 21:42 уже вышли на станцию.

Ранее сообщалось, что нет движения поездов между метро "Парк Победы" и "Савеловская" Солнцевской линии. Причина – неисправный состав.

Подробнее о происшествии в московском метрополитене – в трансляции телеканала Москва 24.