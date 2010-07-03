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00:35

Движение в метро после сбоя полностью восстановили

происшествия метро транспорт

00:35

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Работы по устранению неисправности в столичном метро завершены.

"Движение поездов на Большой кольцевой линии полностью восстановлено", – говорится в Twitter метрополитена.

Также отмечается, что рассматриваются две основные версии ЧП – неисправность контактного рельса и неисправность токоприемника поезда. Выяснение причины займет семь дней.

Инцидент произошел вечером 21 мая. Составы остановились в тоннеле Солнцевской линии на перегоне "Шелепиха" – "Хорошевская".

Задержка в движении составила около 2,5 часа. Более 1000 человек были эвакуированы из подземки. Никто из пассажиров за помощью врачей не обращался.

На вход закрывали станции "Петровский парк", "Шелепиха" и "Савеловская". Мосгортранс запустил бесплатные компенсационные автобусы.

На Большой кольцевой линии возобновилось движение

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происшествия метро транспорт

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