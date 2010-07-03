Фото: видео Москва 24

Появилось видео эвакуации пассажиров столичного метро. На видео заметно, как пассажиры бродят по вагону или сидят на местах. Никакой паники нет.



Ранее сообщалось, что более 700 человек были эвакуированы после остановки трех поездов на Солнцевской линии метро. Вечером 21 мая три состава встали на перегоне "Шелепиха" – "Хорошевская". Задержка в движении превысила 2 часа.

Никто из пассажиров за помощью врачей не обращался. Пассажиров двух поездов уже доставили на станцию.

Подробнее об этом сбое – в трансляции Москвы 24.