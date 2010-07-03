Очевидец рассказала о сбое движения поездов на желтой ветке и БКЛ

На Солнцевской и Большой кольцевой линиях прошла эвакуация из застрявших поездов. Пассажиров вывели на платформу, их безопасности ничего не угрожает.

Пассажиры провели в вагонах около двух часов. Причиной сбоя в движении поездов метро стало падение напряжения в контактном рельсе.

Очевидица происшествия Кристина сообщила Москве 24 подробности ситуации, которая произошла в столичном метро вечером 21 мая. Поезд остановился между "Шелепихой" и "Хорошевской".

"Паники никакой не было, но проблема в том, что должна быть какая-то система эвакуации людей. Было душно, закрыты окна", – рассказала она телеканалу.

Девушка добавила, что около полутора часов поезд почти не двигался с места. Потом к застрявшему поезду присоединили другой состав, люди пробрались туда. Спустя это время всех довезли до "Хорошевской".

Вечером 21 мая три поезда остановились в тоннеле Солнцевской линии. Три состава встали на перегоне "Шелепиха" – "Хорошевская". Задержка в движении составила около 2,5 часа.

Всего более 1000 человек были эвакуированы. Никто из пассажиров за помощью врачей не обращался. Сейчас движение поездов на БКЛ уже возобновлено.

Подробности о ситуации читайте в трансляции Москвы 24.