Движение трамваев на Варшавском шоссе восстановлено

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Трамвай и легковушка столкнулись на юге Москвы. Пострадали три человека, сообщает телеканал Москва 24.

Из-за ДТП на Варшавском шоссе в районе 1-го Нагатинского проезда задерживались трамваи № 3, 16 и 49. В столичном Дептрансе уточнили, что маршруты трамваев пришлось временно изменить.

Позже в микроблоге "Московского транспорта" в Twitter сообщили, что движение трамваев по Варшавскому шоссе было восстановлено.