Движение трамваев задерживается на проспекте Мира

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Движение трамваев маршрута № 17 задерживается на проспекте Мира. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на информационный центр транспортного комплекса города.

"Из-за повреждения контактной сети на проспекте Мира (в районе станции МЦК Ростокино) задерживаются трамваи № 17", – говорится в сообщении.

Уточняется, что трамваи временно курсируют от остановки "Останкино" до "Сельскохозяйственной улицы".

По маршруту трамвая №17 от Медведково до ВДНХ ходят автобусы.

6 июля произошел сбой в движении трамваев на Варшавском шоссе в районе 1-го Нагатинского проезда. Маршруты № 3, № 16 и № 49 были временно изменены.

