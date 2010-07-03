"Сапсаны" между Москвой и Петербургом задерживаются

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Три поезда "Сапсан" между Москвой и Санкт-Петербургом, а также ряд пригородных электричек Ленинградского и Московского направления Октябрьской железной дороги задерживаются из-за технической неисправности, сообщает Агентство "Москва".

Уточняется, что неисправность обнаружили в 11:50 на станции Санкт-Петербург-Товарный-Московский ОЖД. В результате на восемь минут задержан "Сапсан" №756, на 10 минут – "Сапсан" №761 и №763. Задержка остальных электричек составляет от 10 минут до 1 часа.

Специалисты предпринимают необходимые меры для восстановления работоспособности инфраструктуры и нормализации графика движения.

Ранее сообщалось, что несколько поездов Рижского направления следовали с увеличенным интервалом. Сбой произошел по техническим причинам. Сейчас движение ввели в график. Электрички отправляются в рейсы по расписанию.