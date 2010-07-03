Украинские электрички возмутили пользователей Сети

Пользователи соцсетей возмутились состоянием украинских электричек, которые курсируют по направлению Киев – Казатин.

Одним из пользователей социальной сети Facebook выложили фотографию, под которой возмутилась состоянием состава. Она отметила, что не совершает поездки на электричках, однако в этот раз решила сделать исключение и сильно об этом пожалела.



"Направление Киев – Казатин. Бедные люди, которые вынуждены ехать в таких "скотовозках" каждый день", – написала девушка на своей странице.

На снимках запечатлена электричка с ржавчиной, темными и грязными окнами. Также на фото видно, что в некоторых местах лицевой вагонов уже нет краски.

Кто-то из пользователей также предположил, что на снимках показан новый проект украинских железных дорог.

