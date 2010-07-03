Завершается строительство платформы 55-й километр Казанского направления МЖД

Фото: Агентство "Москва"

Новую платформу на остановочном пункте 55-й километр в поселке Гжель откроют 30 июня, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу МЖД.

На платформе заменили фундамент и плиты перекрытий, вместо асфальта уложили плитку, установили навес для защиты от осадков.

Также на платформе смонтировали информационное табло, систему аудиооповещения и стойки экстренной связи. Полностью обновили систему освещения. Для маломобильных пассажиров установили пандус.

На новой платформе оборудовали кассу с заниженным окном для удобства пассажиров, передвигающихся в кресле-коляске.

На этапе благоустройства на остановочном пункте вдоль платформ появятся тротуары с асфальтобетонным покрытием. Сейчас продолжаются работы по модернизации второй платформы.

Ранее сообщалось, что поезда на станции Долгопрудной Савеловского направления МЖД останавливаются у временных деревянных платформ. Изменения связаны с реконструкцией железнодорожной инфраструктуры на остановочном пункте.