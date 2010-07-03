Поезда задерживаются на Ленинградском направлении ОЖД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
На Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги два поезда задерживаются из-за поломки локомотива, передает Агентство "Москва".
Отмечается, что неисправность обнаружили на станции "Тверь" в 3:30 в локомотиве поезда №162 Москва – Санкт-Петербург. После замены задержка составила 1 час 50 минут. Вместе с тем из-за случившегося на 1 час 12 минут задержался поезд №82 Белгород – Санкт-Петербург.
Пассажиров просят проверять информацию о фактическом движении поездов на сайте ОАО "РЖД".
Ранее сообщалось, что восточная транспортная прокуратура начала проверку после повреждения платформы Черное Горьковского направления МЖД. По данным ведомства, около 03:00 11 августа у проходящего мимо товарного поезда самопроизвольно открылся погрузочный люк. Он повредил платформу. В результате происшествия никто не пострадал.
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