Прокуратура начала проверку после повреждения платформы Черное в Подмосковье

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Восточная транспортная прокуратура начала проверку после повреждения платформы Черное Горьковского направления МЖД. Об этом сообщили в пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

В ведомстве уточнили, что в ходе проверки сотрудники прокуратуры дадут оценку всем обстоятельствам ЧП и, в случае необходимости, примут меры.

По данным прокуратуры, около 03:00 11 августа у проходящего мимо товарного поезда самопроизвольно открылся погрузочный люк. Он повредил платформу. В результате происшествия никто не пострадал.

Сообщалось также, что электрички, следующие из столицы, временно не останавливаются на платформе Черное. Рабочие приступили к сооружению деревянных конструкций, чтобы быстрее возобновить посадку и высадку пассажиров.

В пресс-службе МЖД пообещали восстановить платформу Черное 12 августа.