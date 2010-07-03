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Москва 24

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07:20

Железнодорожную платформу повредили в Подмосковье

происшествия транспорт

07:20

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Фото: Москва 24/Михаил Сипко

На платформе станции "Черное" Горьковского направления МЖД временно не будет производиться посадка и высадка пассажиров электричек, следующих в сторону области. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС России.

"В результате происшествия железнодорожное полотно и линии электропередач не пострадали. Задержек в движении поездов нет. Посадка и высадка пассажиров, следующих в строну Москвы, производится на соседнюю платформу согласно расписанию", – заявили в МЧС.

В ведомстве отметили, что в результате инцидента погибших или пострадавших нет.

"Выделен автобус для доставки пассажиров, следующих из Москвы, на соседнюю станцию. Ближайшая станция, на которую будут доставлены пассажиры – платформа "Заря" – расположена в 1,5 километрах", – подчеркнули в пресс-службе.

Площадь разрушения платформы, по предварительным данным, составила 180 квадратных метров. На месте происшествия работает ремонтная бригада МЖД.

Ранее поезд насмерть сбил человека на МЖД в Киевском направлении. По неизвестным причинам мужчина не отреагировал на предупредительные сигналы машиниста.

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происшествия транспорт

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