График движения поездов на Казанском направлении МЖД стабилизирован

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В пресс-службе Московской железной дороги уведомили о стабилизации графика движения поездов на Казанском направлении, передает Агентство "Москва".

"Электрички отправляются в рейс и следуют по маршруту по расписанию, в пути с увеличенным интервалом следуют только пять электричек дальних маршрутов", – рассказали в МЖД.

До этого сообщалось, что на платформе Выхино пассажиру одной из электричек вызвали скорую, в связи с чем произошли отклонения в расписании. Вместе с тем СМИ писали, что в электричке на платформе Выхино обнаружили труп неизвестного мужчины. Начата проверка, на место происшествия направлена полиция.