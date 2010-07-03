В электричке на платформе МЖД Выхино обнаружили труп мужчины

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В электричке на платформе Выхино Казанского направления Московской железной дороги обнаружили труп неизвестного мужчины, передает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Начата проверка, на место происшествия направлена полиция.

Ранее сообщалось, что на территории детского сада на востоке Москвы в канализационном люке нашли останки человеческого скелета. СК начал доследственную проверку. По предварительным данным, смерть человека наступила более года назад. Назначена судебно-медицинская экспертиза.