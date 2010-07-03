Американка несколько десятилетий хранила мертвого младенца в морозилке

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Житель американского города Сент-Луис Адам Смит обнаружил в холодильнике своей матери мертвого младенца, сообщает St.Louis Post-Dispatch.

Это произошло после смерти женщины. Адам начал разбирать дом, в котором мать прожила более 20 лет, и наткнулся на небольшую картонную коробку в морозилке.

Смит рассказывает, что видел ее и раньше, но родители говорили им с сестрой, что там хранится украшение от свадебного торта. Когда он открыл крышку, то увидел розовую пеленку и мумифицированные останки новорожденной девочки.

Мужчина отметил, что его мать переезжала как минимум четыре раза и каждый раз перевозила эту коробку. По его словам, она не призналась, что внутри, даже перед смертью.

"Это наводит на мысль, что она что-то сделала с этим младенцем и не хотела никому рассказывать", – говорит он. При этом он вспомнил, что однажды мать упомянула о мертворожденном ребенке.

В возрасте семи или восьми лет он спросил у матери, почему она такая грустная, на что она ответила, что ее старшему ребенку в этот день должен был исполниться 21 год.

Полицейские увезли труп, эксперты должны вынести заключение. Смит, в свою очередь, сдал образцы ДНК, чтобы узнать, приходится ли девочка ему сестрой.