Есть ли рынок трупов? Патологоанатом – о мумиях в онкоцентре Блохина

В исследовательском центре онкологии 10 лет хранили тела пациентов

Около 10 лет хранились тела в столичном онкоцентре имени Блохина, передает телеканал Москва 24.

По одной версии, за ними не явились родственники. Другие утверждают, что трупы хранили на продажу.

Патологоанатом, врач-фармаколог Александр Эдигер признал, что рынок трупов действительно есть.

"За рубежом существует практика продажи собственного трупа, но чаще всего это продажа тех самых невостребованных трупов. Осторожно предположу, что происходит подорожание трупов, потому что есть хоть какой-то контроль за этим со стороны правоохранительных органов. Это становится более рискованно", – отметил врач.

Версию, что тела оставили для трансплантации, патологоанатомы сразу назвали нереалистичной: мертвые органы в теле живого человека не приживутся. Кто-то предположил, что трупы могли хранить для науки – на продажу медицинскому вузу.

Ведущий научный сотрудник ЦПАЛ ФГБНУ НИИ морфологии человека Максим Мнихович отметил проблему, связанную с отсутствием законодательства о передаче тел. Из-за этого вузы используют устаревший материал.

"Предположить, что тела лежат для продажи в вуз? В вуз тела не продаются. Если бы и попадали в вуз, то на безвозмездной основе", – пояснил Мнихович.

Ученый рассказал, что за всю историю работы патологоанатомом с предложениями продать тела не сталкивался, как и с халатностью коллег.

"Забыть или потерять несколько тел – такое возможно? Мне кажется, это из раздела фантастики", – считает он. Эксперт уточнил, что любое тело, поступившее в отделение, учитывается в журнале входящих тел.

После того, как труп поступил в морг, его забирают родственники. Если они не приезжают, то тело оставляют. В условиях холодильной камеры его могут хранить до полугода.

Страницы в книге учета в морге центра Блохина якобы вырваны. Сейчас делом занимаются следователи.

19 декабря стало известно, что после внутренней проверки в учреждении обнаружили тела неизвестных людей, умерших несколько лет назад. Все это время они находились в морге. Личности умерших устанавливают. Четыре трупа передали полиции.