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19 декабря, 14:55

Онкоцентр имени Блохина передал неопознанные тела полиции

происшествия

19 декабря, 14:55

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Фото: ТАСС/Михаил Почуев

НМИЦ онкологии имени Блохина передал найденные в холодильной камере неопознанные тела правоохранителям, сообщает Агентство "Москва".

Администрация центра решила передать четыре трупа в правоохранительные органы, поскольку родственники долгое время не приходили за ними.

"Администрацией центра 17.12.2018 года в связи с длительной невостребованностью родственниками четырех трупов было принято решение об их передаче в правоохранительные органы в соответствии с законодательством РФ", — рассказали в пресс-службе больницы.

Ранее сообщалось, что после внутренней проверки в учреждении обнаружили тела неизвестных людей, умерших несколько лет назад. Все это время она находились в морге. Личности умерших пытаются установить. Позднее информацию, что во время проверки в центре нашли забытые тела умерших более 10 лет назад людей, опровергали.

После сообщений о находке в морге центра на Каширском шоссе ГУ СК по Москве организовал проверку. С сотрудниками Росздравнадзора следователи изъяли документы, опросили сотрудников больницы и назначили экспертизы.

происшествия

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