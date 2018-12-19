Центр онкологии опроверг информацию о забытых трупах

Сведения о том, что во время внутренней проверки в Национальном медицинском исследовательском центре онкологии имени Блохина нашли забытые тела людей, умерших более 10 лет назад, не соответствуют действительности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу учреждения.
"Мы опровергаем эту информацию", – заявили представители центра, комментируя публикации СМИ об обнаружении трупов четырех взрослых людей.
Между тем после сообщений о находке в морге центра на Каширском шоссе столичный главк СК начал проверку. Вместе с сотрудниками Росздравнадзора следователи изъяли медицинские и иные документы. Кроме того, они опросили сотрудников больницы и назначили судебно-медицинские экспертизы.
Ранее сообщалось, что личности умерших устанавливают специалисты. Источники СМИ утверждали, что неопознанные трупы лежали в морге несколько лет.
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