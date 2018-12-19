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19 декабря, 11:04

Неопознанные тела нашли при проверке в столичном онкоцентре

происшествия

19 декабря, 11:04

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Фото: ТАСС/Михаил Почуев

Итогом внутренней проверки, проведенной в Национальном центре онкологии имени Блохина на юге Москвы, стало обнаружение тел неизвестных людей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Количество найденных тел не уточняется. Известно, что речь идет о людях, умерших несколько лет назад. Все это время трупы лежали в морге учреждения.

"Их личности сейчас пытаются установить", – отметил источник, добавив, что столичный главк СК уже начал проверку по данному факту.

Национальный исследовательский центр онкологии имени Блохина расположен на Каширском шоссе. Он считается одной из крупнейших онкологических клиник в России.

происшествия

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