Неопознанные тела нашли при проверке в столичном онкоцентре

Фото: ТАСС/Михаил Почуев

Итогом внутренней проверки, проведенной в Национальном центре онкологии имени Блохина на юге Москвы, стало обнаружение тел неизвестных людей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Количество найденных тел не уточняется. Известно, что речь идет о людях, умерших несколько лет назад. Все это время трупы лежали в морге учреждения.

"Их личности сейчас пытаются установить", – отметил источник, добавив, что столичный главк СК уже начал проверку по данному факту.

Национальный исследовательский центр онкологии имени Блохина расположен на Каширском шоссе. Он считается одной из крупнейших онкологических клиник в России.