В Москве на территории детского сада нашли человеческие останки

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На территории детского сада на востоке Москвы в канализационном люке обнаружены останки человеческого скелета, передает Агентство "Москва".

СК начал доследственную проверку. По предварительным данным, смерть человека наступила более года назад. Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее сообщалось, что в дежурную часть Сургута поступило сообщение о подозрительном гражданине во дворе жилого дома. Сотрудники патрульной-постовой службы прибыли по вызову и попытались задержать мужчину. Злоумышленник достал нож и оказал сопротивление. В результате один полицейский погиб. Второй получил ранение, но применил табельное оружие и ликвидировал преступника.