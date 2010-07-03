В Британии убийца ушел из психиатрической больницы в магазин и не вернулся

Фото: Cambridgeshire Police

В британском графстве Кембриджшир разыскивают осужденного за убийство мужчину, который ушел из психиатрической больницы в магазин и не вернулся, сообщает сайт "Аргументы и факты".

66-летний Питер Аткинс страдает параноидальной шизофренией. В 2001 году он убил мужа своей дочери, нанеся более 20 ударов ножом. При этом в момент убийства беременная супруга спала рядом в постели.

Суд направил убийцу на лечение. Дважды в день Аткинс должен принимать специальные лекарства, без которых мужчина может стать агрессивным.

Ему разрешали покидать лечебницу и ходить в магазин в специально выделенное время. Ранее Аткинс всегда послушно выполнял все требования.

В мае двое подростков сбежали из Центральной клинической психиатрической больницы на севере Москвы. Сбежавшим пациентам 12 и 15 лет.