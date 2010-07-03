Подростки сбежали из психиатрической больницы в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Двое подростков сбежали из Центральной клинической психиатрической больницы на севере Москвы. Информацию передает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Из Центральной клинической психиатрической больницы, расположенной по адресу: улица 8 Марта, дом № 1, сбежали два пациента", – сказано в сообщении.

Сейчас их разыскивают по приметам. Сбежавшим пациентам по 12 и 15 лет.

По городу уже разослали сводки. Источник отметил, что сейчас пока сложно сказать, как несовершеннолетние смогли покинуть территорию больницы.