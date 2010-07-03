В Нижнем Новгороде женщина избила сына хоккейной клюшкой, желая изгнать бесов

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В Нижнем Новгороде возбудили уголовное дело в отношении 29-летней женщины, которая систематически избивала сына, сообщает РИА Новости.

Последний случай произошел 25 июля. Местная жительница связала 12-летнего сына, нанесла ему несколько ударов клюшкой по телу, после чего ввела инъекцию неизвестного препарата и оставила одного на сутки в гостиничном номере.

Женщину задержали. В ближайшее время ей предъявят обвинение по статье "Истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего лица". Также ей назначат судебно-психиатрическую экспертизу.

Детей подозреваемой изъяли: мальчика отправили в социально-реабилитационный центр, а девочку, которой исполнился месяц, – в медучреждение.

Ранее Следственный комитет заинтересовался инцидентом с запертым ребенком в камере хранения магазина в Подмосковье. По словам матери ребенка, он "сам туда залез".