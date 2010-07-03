СК проверяет инцидент с запертым ребенком в камере хранения магазина

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Следственный комитет проверяет инцидент с запертым ребенком в камере хранения магазина в Подмосковье. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на старшего помощника ГСУ СК России по области Ольгу Врадий.

"29 июля в СМИ появилась информация о том, что в Сергиевом Посаде женщина оставила своего двухлетнего ребенка в камере хранения супермаркета. Услышав плач, сотрудники магазина вскрыли запертую ячейку камеры хранения и обнаружили там ребенка", – рассказала Врадий.

Она отметила, что женщина не признала вину и заявила, что "ребенок сам туда залез". В настоящий момент устанавливаются подробности инцидента, допрашиваются очевидцы. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

В мае женщина оставила двоих детей в хостеле в 3-м Покровском проезде. Она попросила администратора предоставить им спальное место. Затем она сказала, что забыла в машине паспорт и пошла якобы за документами. Обратно в хостел девушка так и не вернулась.

В Москве есть специальная служба экстренной социальной помощи "051". Все граждане могут туда позвонить и сообщить о случае жестокости по отношению к детям.

По обращению обязательно будет проведена проверка, специалисты поговорят с соседями, с семьей. Естественно, в ряде сигналов случаи не подтвердятся, так как бывает, что люди не так поняли, не то увидели. Но зато существенное количество детей, которые пострадали, своевременно будут обнаружены и получат помощь.

