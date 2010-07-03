Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

09:49

СК проверяет инцидент с запертым ребенком в камере хранения магазина

происшествия дети

09:49

Поделиться в социальных сетях:

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Следственный комитет проверяет инцидент с запертым ребенком в камере хранения магазина в Подмосковье. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на старшего помощника ГСУ СК России по области Ольгу Врадий.

"29 июля в СМИ появилась информация о том, что в Сергиевом Посаде женщина оставила своего двухлетнего ребенка в камере хранения супермаркета. Услышав плач, сотрудники магазина вскрыли запертую ячейку камеры хранения и обнаружили там ребенка", – рассказала Врадий.

Она отметила, что женщина не признала вину и заявила, что "ребенок сам туда залез". В настоящий момент устанавливаются подробности инцидента, допрашиваются очевидцы. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

В мае женщина оставила двоих детей в хостеле в 3-м Покровском проезде. Она попросила администратора предоставить им спальное место. Затем она сказала, что забыла в машине паспорт и пошла якобы за документами. Обратно в хостел девушка так и не вернулась.

В Москве есть специальная служба экстренной социальной помощи "051". Все граждане могут туда позвонить и сообщить о случае жестокости по отношению к детям.

По обращению обязательно будет проведена проверка, специалисты поговорят с соседями, с семьей. Естественно, в ряде сигналов случаи не подтвердятся, так как бывает, что люди не так поняли, не то увидели. Но зато существенное количество детей, которые пострадали, своевременно будут обнаружены и получат помощь.

Читайте также

происшествия дети

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика