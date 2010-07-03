Сбой в движении электричек произошел на Казанском направлении МЖД

Фото: Агентство "Москва"

Несколько электричек Казанского направления Московской железной дороги (МЖД) задерживаются из-за оказания медицинской помощи пассажиру. Об этом говорится в Twitter-аккаунте АО "Центральная пригородная пассажирская" (ЦППК).

"На Казанском направлении несколько поездов в область следуют с увеличенным интервалом в связи с оказанием медицинской помощи пассажиру", – говорится в сообщении.

В настоящий момент диспетчеры предпринимают все усилия для введения поездов в график. Сотрудники транспортной компании приносят свои извинения за предоставленные неудобства.

Ранее сообщалось, что электричка насмерть сбила пенсионера в районе станции Щелково Ярославского направления МЖД. Поезд следовал из Монина в Москву. По предварительным данным, мужчина 1940 года рождения переходил пути в неустановленном месте.

