Следователи устанавливают личность зацепера, погибшего на крыше "Сапсана"

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Следователи устанавливают обстоятельства смерти мужчины, тело которого найдено на крыше "Сапсана", следовавшего из Санкт-Петербурга в столицу. Об этом говорится на сайте московского отдела СК на транспорте.

"Сегодня на крыше скоростного поезда обнаружено тело мужчины, личность которого в настоящее время устанавливается. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа", – указывается в сообщении.

Ранее сообщалось, что в "Сапсане", который ехал в Москву, из-за зацепера едва не начался пожар. Мужчина забрался на крышу и, вероятно, что-то задел. Токоприемник начал искрить, пошло короткое замыкание. Вагон быстро потушили. Поезд в итоге задержали почти на час. Свою проверку также проводит транспортная полиция.