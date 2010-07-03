Тело мужчины обнаружили на крыше электрички на западе Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Тело неизвестного обнаружили на крыше электрички на станции "Рабочий поселок" Белорусского направления Московской железной дороги.

Как сообщили Агентству "Москва" в управлении на транспорте МВД, устанавливаются обстоятельства смерти и личность погибшего.

Мужчина был найден 6 июня около 21:30 на крыше электропоезда сообщением Лобня – Можайск с признаками удара электрическим током.

Ранее депутаты Мосгордумы приняли постановление о повторном направлении в Госдуму новой редакции законопроекта о штрафах за зацепинг.