Зацепинг теряет популярность среди подростков

Зацепинг становится все менее популярным среди подростков, сообщает ИА "НСН". К такому выводу пришли лидер антизацеперского движения Яна Гетманова и глава ООД по делам несовершеннолетних МВД России по ЦФО Елена Иванова.
Как отметила Гетманова, ранее подростки устраивали акции "Моя маленькая Индия", "когда собирались по 150 человек и одновременно цеплялись за электричку, подражая индийцам, которые таким образом передвигаются". По ее словам, больше подобных акций нет. "Зацеперы теперь обычно одиночками передвигаются", − уточнила Гетманова.
По данным МВД, если в 2017 году было выявлено 245 подростков-зацеперов, то в прошлом − уже 175. За первые три месяца 2019 года, отметила Иванова, их насчитали всего 28 человек. "Раньше за рейд можно было по пять−шесть человек снять, сейчас можно несколько дней не встретить", − добавила представитель МВД.
Власти ведут активную борьбу с пропагандой зацепинга. С сентября 2016-го по ноябрь 2018 года Роскомнадзор заблокировал более 330 интернет-сообществ зацеперов. Как подчеркнули в ведомстве, основной канал коммуникации зацеперов и способ популяризации данного движения – группы в социальных сетях.
По статистике СК, в 2018 году погибли три зацепера, двое получили серьезные травмы. Годом ранее погибли двое и пострадали семь зацеперов. В 2016 году было зафиксировано 16 несчастных случаев.
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