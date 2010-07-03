В Госдуму планируют повторно внести проект о штрафах для зацеперов

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Депутаты Мосгордумы приняли постановление о повторном направлении в Госдуму новой редакции законопроекта о штрафах за зацепинг.

Предлагается увеличить размер штрафа за зацепинг на транспорте до 1,5 тысячи рублей и установить при этом минимальный штраф за данное правонарушение в размере 700 рублей. За повторное правонарушение предлагается взимать штраф в размере до 5 тысяч рублей, передает Агентство "Москва".

Зацеперы – люди, цепляющиеся к поездам с внешней стороны или ездящие на крышах составов. Их действия попадают под статью 267.1 УК "Совершение из хулиганских побуждений действий, угрожающих безопасной эксплуатации транспортных средств".

В октябре прошлого года депутаты Мосгордумы предложили увеличить штрафы за зацепинг и хождение по железнодорожным путям в 25 раз. На данный момент ответственность за эти нарушения предусматривает штраф в размере 100 рублей.