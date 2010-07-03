В полиции предложили увеличить штраф за зацепинг

В МВД настаивают на ужесточении закона об ответственности за хулиганство на транспорте.
"Мы в свое время в рамках работы с инициативной группой Московской городской думы выходили с предложением об увеличении ответственности за зацепинг. Мы хотели довести штраф до 5 тысяч рублей. Но пока этот проект находится в разработке. Несколько раз отклонялся. Но мы и дальше будем работать по этому направлению", – цитирует РИА Новости замначальника полиции по охране общественного порядка на транспорте по ЦФО Александра Тарушкина.
Зацеперы – люди, цепляющиеся к поездам с внешней стороны или ездящие на крышах составов. Их действия попадают под статью 267.1 УК – совершение из хулиганских побуждений действий, угрожающих безопасной эксплуатации транспортных средств.
В октябре прошлого года депутаты Мосгордумы предложили увеличить штрафы за зацепинг и хождение по железнодорожным путям в 25 раз. На данный момент ответственность за эти нарушения предусматривает штраф в размере 100 рублей.
Власти ведут активную борьбу с пропагандой зацепинга. С сентября 2016-го по ноябрь 2018 года Роскомнадзор заблокировал более 330 интернет-сообществ зацеперов. Как подчеркнули в ведомстве, основной канал коммуникации зацеперов и способ популяризации данного движения – группы в социальных сетях.
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