Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Общество

16 октября, 00:01

Зацеперов накажут метлой: депутаты предложили общественные работы за рецидив

дети безопасность транспорт

Зацеперам, попавшимся второй раз, грозит штраф от 2,5 тысячи до 5 тысяч рублей или 200 часов общественных работ. Такие санкции содержит новый законопроект, разработанный Мосгордумой для последующего внесения в Госдуму. Федеральные депутаты могут рассмотреть документ уже весной 2019 года, сообщил порталу Москва 24 первый зампред комитета ГД по государственному строительству и законодательству Юрий Синельщиков. Эксперты напоминают, что иногда общественных работ нарушители боятся больше, чем штрафов.

Фото: канал "Москва 24"

"Депутаты Мосгордумы подготовили законопроект, повышающий штраф за зацепинг со 100 рублей до 2,5 тысячи рублей. А за повторный случай – штраф от 2,5 тысячи рублей до 5 тысяч рублей или 200 часов общественных работ, например, мести улицы. На мой взгляд, этот нормативный акт нужен, прежде всего, чтобы родители зацеперов более серьезно относились к нарушениям их детей", – рассказал Юрий Синельщиков.

Он напомнил, что если зацепер не достиг совершеннолетия, наказание понесут его родители либо законные представители.

"Законопроект о повышении штрафа зацеперам будет в течение месяца доработан и внесен в Государственную думу", – заявила председатель комитета по безопасности Мосгордумы Инна Святенко.

Она добавила, что этот документ – исправленная и дополненная версия законопроекта, который впервые был представлен в начале этого года. Тогда депутаты Госдумы его отклонили и отправили на доработку.

Мосгордума предложила увеличить штрафы за зацепинг


"Сейчас мы убрали административный арест за это правонарушение и акцент на повышении штрафа только в Москве и Санкт-Петербурге. Теперь предлагаем повысить штраф во всех субъектах России", – пояснила Святенко.

Представитель Госдумы Юрий Синельщиков также считает, что закон необходимо принимать для всех регионов страны.

"Зацепер может сесть на электричку в Москве, где ему будет грозить штраф 2,5 тысячи – но выехать за пределы Москвы. Например, проехать до Тулы на крыше электрички, а там его накажут всего ста рублями. Закон необходимо принимать для всех регионов", – подчеркнул парламентарий.

В этом году только в Москве травмировано 11 зацеперов, трое погибло. "Десять пострадавших – это несовершеннолетние", – рассказала начальник службы охраны труда и промышленной безопасности МЖД Галина Голышева.

По ее словам, основная причина гибели зацеперов – поражение электрическим током. А всего на железной дороге с начала года травмы получили 159 человек, 73 человека погибли из-за наезда поезда, в их числе восемь детей.


Уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович считает, что штраф необходимо повысить в воспитательных целях.

"Существующий штраф за зацепинг в 100 рублей расхолаживает детей и родителей. Им кажется, что это такая ерунда, нечто незначительное. И складывается ложное ощущение, что это делать можно – ведь эта сумма сравнима с ценой билета на тот же поезд. Увеличение штрафа хоть как-то должно подействовать на родителей и детей", – отметил Бунимович.

Клинический психолог Ольга Грузберг предостерегает, что увеличение штрафа усугубит конфликт между детьми и родителями. По мнению специалиста, размеры штрафа не являются достаточным сдерживающим фактором для детей.

"Ребенок как катался – так и будет кататься, а решать проблему должны взрослые: родители и педагоги. Может быть, он будет лучше скрывать свое опасное увлечение. Не знаю, могут ли чиновники здесь на что-то повлиять. Родители и педагоги должны объяснять детям заранее, с младшего возраста, с начальной школы, что когда наступит время и возникнет желание куда-то девать энергию, лучше искать для этого другие способы", – пояснила Грузберг.

Психолог считает, что родители детей, которых ловили на зацепинге, и так пребывают в напряжении. Что наверняка отражается на отношениях в семье. А после повышения штрафа будет неизбежное повышение напряжения, станет больше конфликтов. А если ребенок в принципе склонен выбирать такой способ снимать стресс, то предложенные финансовые меры могут возыметь ровно обратный эффект. Поэтому более эффективными будут те меры, которые можно применить непосредственно к самому зацеперу.

Фото: канал "Москва 24"

"По моему мнению, круг замкнется. Когда повышают штрафы автомобилистам – это одно. Но в случае с зацеперами, эта ответственность ложится не на них самих, а на их родителей. А когда через детей попробуют наказывать взрослых, родитель почувствует себя пойманным в ловушку, и кто окажется крайним? Ребенок", – отметила Ольга Грузберг.

По мнению председателя Союза пассажиров России Кирилла Янкова, в таком правонарушении, как зацепинг, важнее не суровость наказания, а его неотвратимость.

"Само по себе усиление наказания мало что дает – но много дает повышение раскрываемости. Если будет мнение, что за зацепинг наказание неотвратимо, то и при 100 рублях станут меньше этим заниматься. А если раскрываемость останется столь же малой, как сейчас, то сколько ни повышай санцкии – число желающих покататься на электричках не уменьшится", – убежден Кирилл Янков.

Собеседник портала Москва 24 предлагает ввести видеофиксацию тех точек, где за электричку можно зацепиться.

"Эти места известны, их не так много. И там везде можно поставить видеокамеры и реагировать соответственно. Показала камера, что кто-то зацепился – и его уже на следующей станции встречают охрана или транспортная полиция. Если так действовать, то правонарушений станет меньше. А простое повышение санкций мало к чему приведет", – подчеркнул Янков.

При этом он уверен, что нефинансовые санкции могут быть даже более эффективными, чем обычные штрафы.

"Общественных работ люди боятся больше, чем штрафов. Тем более, что за несовершеннолетних привлекать будут родителей"
Кирилл Янков

Читайте также

Казанцева Светлана

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать