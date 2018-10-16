Зацеперов накажут метлой: депутаты предложили общественные работы за рецидив

Зацеперам, попавшимся второй раз, грозит штраф от 2,5 тысячи до 5 тысяч рублей или 200 часов общественных работ. Такие санкции содержит новый законопроект, разработанный Мосгордумой для последующего внесения в Госдуму. Федеральные депутаты могут рассмотреть документ уже весной 2019 года, сообщил порталу Москва 24 первый зампред комитета ГД по государственному строительству и законодательству Юрий Синельщиков. Эксперты напоминают, что иногда общественных работ нарушители боятся больше, чем штрафов.

Фото: канал "Москва 24"

"Депутаты Мосгордумы подготовили законопроект, повышающий штраф за зацепинг со 100 рублей до 2,5 тысячи рублей. А за повторный случай – штраф от 2,5 тысячи рублей до 5 тысяч рублей или 200 часов общественных работ, например, мести улицы. На мой взгляд, этот нормативный акт нужен, прежде всего, чтобы родители зацеперов более серьезно относились к нарушениям их детей", – рассказал Юрий Синельщиков.

Он напомнил, что если зацепер не достиг совершеннолетия, наказание понесут его родители либо законные представители.

"Законопроект о повышении штрафа зацеперам будет в течение месяца доработан и внесен в Государственную думу", – заявила председатель комитета по безопасности Мосгордумы Инна Святенко.

Она добавила, что этот документ – исправленная и дополненная версия законопроекта, который впервые был представлен в начале этого года. Тогда депутаты Госдумы его отклонили и отправили на доработку.

Мосгордума предложила увеличить штрафы за зацепинг



"Сейчас мы убрали административный арест за это правонарушение и акцент на повышении штрафа только в Москве и Санкт-Петербурге. Теперь предлагаем повысить штраф во всех субъектах России", – пояснила Святенко.

Представитель Госдумы Юрий Синельщиков также считает, что закон необходимо принимать для всех регионов страны.

"Зацепер может сесть на электричку в Москве, где ему будет грозить штраф 2,5 тысячи – но выехать за пределы Москвы. Например, проехать до Тулы на крыше электрички, а там его накажут всего ста рублями. Закон необходимо принимать для всех регионов", – подчеркнул парламентарий.

начальник службы охраны труда и промышленной безопасности МЖД Галина Голышева . В этом году только в Москве травмировано 11 зацеперов, трое погибло . "Десять пострадавших – это несовершеннолетние", – рассказала По ее словам, основная причина гибели зацеперов – поражение электрическим током. А всего на железной дороге с начала года травмы получили 159 человек, 73 человека погибли из-за наезда поезда, в их числе восемь детей.





Уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович считает, что штраф необходимо повысить в воспитательных целях.

"Существующий штраф за зацепинг в 100 рублей расхолаживает детей и родителей. Им кажется, что это такая ерунда, нечто незначительное. И складывается ложное ощущение, что это делать можно – ведь эта сумма сравнима с ценой билета на тот же поезд. Увеличение штрафа хоть как-то должно подействовать на родителей и детей", – отметил Бунимович.

Клинический психолог Ольга Грузберг предостерегает, что увеличение штрафа усугубит конфликт между детьми и родителями. По мнению специалиста, размеры штрафа не являются достаточным сдерживающим фактором для детей.

"Ребенок как катался – так и будет кататься, а решать проблему должны взрослые: родители и педагоги. Может быть, он будет лучше скрывать свое опасное увлечение. Не знаю, могут ли чиновники здесь на что-то повлиять. Родители и педагоги должны объяснять детям заранее, с младшего возраста, с начальной школы, что когда наступит время и возникнет желание куда-то девать энергию, лучше искать для этого другие способы", – пояснила Грузберг.

Психолог считает, что родители детей, которых ловили на зацепинге, и так пребывают в напряжении. Что наверняка отражается на отношениях в семье. А после повышения штрафа будет неизбежное повышение напряжения, станет больше конфликтов. А если ребенок в принципе склонен выбирать такой способ снимать стресс, то предложенные финансовые меры могут возыметь ровно обратный эффект. Поэтому более эффективными будут те меры, которые можно применить непосредственно к самому зацеперу.

Фото: канал "Москва 24"

"По моему мнению, круг замкнется. Когда повышают штрафы автомобилистам – это одно. Но в случае с зацеперами, эта ответственность ложится не на них самих, а на их родителей. А когда через детей попробуют наказывать взрослых, родитель почувствует себя пойманным в ловушку, и кто окажется крайним? Ребенок", – отметила Ольга Грузберг.

По мнению председателя Союза пассажиров России Кирилла Янкова, в таком правонарушении, как зацепинг, важнее не суровость наказания, а его неотвратимость.

"Само по себе усиление наказания мало что дает – но много дает повышение раскрываемости. Если будет мнение, что за зацепинг наказание неотвратимо, то и при 100 рублях станут меньше этим заниматься. А если раскрываемость останется столь же малой, как сейчас, то сколько ни повышай санцкии – число желающих покататься на электричках не уменьшится", – убежден Кирилл Янков.

Собеседник портала Москва 24 предлагает ввести видеофиксацию тех точек, где за электричку можно зацепиться.

"Эти места известны, их не так много. И там везде можно поставить видеокамеры и реагировать соответственно. Показала камера, что кто-то зацепился – и его уже на следующей станции встречают охрана или транспортная полиция. Если так действовать, то правонарушений станет меньше. А простое повышение санкций мало к чему приведет", – подчеркнул Янков.

При этом он уверен, что нефинансовые санкции могут быть даже более эффективными, чем обычные штрафы.